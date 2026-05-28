将棋の第67期王位戦挑戦者決定戦が28日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、羽生善治九段（55）が伊藤匠2冠（23）に敗れ藤井聡太王位（23）＝王将含む6冠＝ヘの挑戦権獲得を逃した。現在タイトル獲得通算99期の羽生。通算100期を目指す戦いは持ち越しとなった。形勢が二転三転する終盤戦で競り負ける形となった。「ちょっと苦しいかと思いながらも勝負に行っていた。自信はなかったですし、なにか手が来たら終わりなので…ちょ