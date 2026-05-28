7回DeNA1死一、二塁、代打京田が右越えに逆転3ランを放つ＝横浜DeNAが逆転勝ち。0―1の七回に代打で出た京田が1号3ランを放った。東は7回を6安打1失点の好投で5勝目を挙げた。九回を締めた山崎は13セーブ目。オリックスは2番手の吉田が痛打され、終盤の好機を生かせなかった。