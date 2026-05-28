２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一氏、三浦璃来さんのりくりゅうペアが２８日、自身のインスタグラムに新規投稿。三浦さんの激レア私服姿を公開した。２人は２５日（日本時間２６日）にドジャースタジアムで行われたロッキーズ戦で始球式を務めた。その際に撮影したものとみられ、ロサンゼルスの街並みをバックにおどける三浦さん。黒の革ジャケット、黒のパ