All About ニュース編集部は2026年5月13日、全国の10〜60代の女性291人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、STARTO ENTERTAINMENTに所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。それでは、「カリスマ性があると思う、STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。【10位までの全ランキング結果を見る】