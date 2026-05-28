【40代50代に】今っぽい！おしゃれな初夏コーデ3選急に気温が高くなって「夏服」の出番となったものの、「今年の夏はどういう着こなしがおしゃれなのか分からない」という方も多いと思います。そんな40〜50代の女性に、きれい見えがかなう今年らしい初夏コーデをご紹介します。1. 通気性や吸湿性が高い「リネンシャツ」をシックに着る写真で着用しているのは、リネン100％素材のリネンシャツです。通気性や吸湿性が高い生地のため