17thシングル「Kind of love」をリリースした日向坂46の正源司陽子さんが、B.L.T.2026年7月号（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭を飾りました。【写真】柔らかな光を浴びナチュラルな笑顔を浮かべる正源司陽子さん天真爛漫なキャラクターで愛される一方、強いビジュアルも持ち合わせる正源司さん。そんな彼女の魅力をあらためて見つめ直すべく、今回は真っすぐにその美しさにフォーカスしたグラビアです。撮影は、懐かしさを感じ