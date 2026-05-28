老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を受給している人が、離婚後に元夫の厚生年金を分割された場合の年金の受け取り方について解説します。Q：障害年金を受給しています。離婚後、元夫の厚生