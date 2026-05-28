【シャトレーゼ】今しか食べられない！ 季節限定のレモンスイーツ3選初夏らしい爽やかな味わいを楽しめる、季節限定のレモンスイーツが今年もシャトレーゼに登場しました。気温が高くなってくるこれからの季節にぴったりな、さっぱりとした味わいが魅力。今回はその中から、見た目も味もいちおしの今しか食べられない「レモンスイーツ」を3品ご紹介します。【画像】シャトレーゼ年間売上ランキング！3部門のTOP3を見る1. 「瀬戸内