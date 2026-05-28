中国遠洋海運集団（COSCO）傘下の海洋エンジニアリング会社、啓東中遠海運海洋工程がデンマークの船主のために建造した世界トップクラスのNG20000型洋上風力タービン設置船（WTIV）「峰盛」号（Wind Ace）が5月27日、江蘇省海事局傘下の南通海事局の周到な安全支援の下、同省啓東港から汽笛を鳴らし出航し、1カ月間の試験航海を開始しました。「峰盛」号は、世界トップクラスの技術規格、インテリジェント化とグリーン環境保護レベ