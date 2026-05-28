お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「離婚経験者で、離婚した親を持つ子どもでもある人として」を綴ります。【写真】思いっきり目をつぶったわたしと娘のツーショット* * * * * * *「青木さやか「今の推し、イ・ビョンホンさまのファンミーティングへ。虎ノ門駅と虎ノ門ヒルズ駅があることを初めて知った日」はこちら離婚後の親権