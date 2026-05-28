めちゃ小さい「レクサス LS」に熱視線！2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」において、レクサスが披露した3輪の一人乗りモビリティ「LSマイクロコンセプト」は、多くの来場者の視線を集めました。1989年に北米で誕生して以来、レクサスの象徴である「LS」は長らくフラッグシップセダンの代名詞としてブランドを支えてきましたが、同社はこのショーに合わせ、LSを「Luxury Sedan」から「Luxury