借金を抱え最下位に沈むドラゴンズは、どうすれば浮上できるのか…。権藤博さん、山崎武司さん、落語家の立川志らくさんが聖地・ピカイチに集まり「緊急座談会」。前編・中編・後編にわたってお伝えします。【中編】は、『ドラゴンズの改革案』『“魔の7回”をどうすれば？』『推しメンは？』についてです。 ■ドラゴンズ“改革案” Q.権藤さんは日本一を経験した監督、こういう状況で何から直していけばいい？権藤さん