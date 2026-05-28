チョコレートメーカー「メリーチョコレート」は、6月2日（火）から、サンリオキャラクターのシナモロールとコラボレーションした「シナモロール アソーテッドチョコレート」を、関西国際空港限定で発売する。【写真】かわいいシールにキュン！多彩なチョコレートの詳細■お土産にぴったり今回発売される「シナモロール アソーテッドチョコレート」は、シナモロールと日本らしいアイコンをデザインした、お土産にぴったりなア