◇交流戦ソフトバンク―巨人（2026年5月28日東京ドーム）ソフトバンクの栗原陵矢が2024年5月21日の楽天戦以来2年ぶりの1試合2本塁打を放った。「いいスイングができました。大事な先制のホームランと、いい形をつくることができて良かったです」と2回に田中将大の直球を捉え、先制の14号ソロ。さらに1点リードした7回2死では左腕・中川皓太から中越えへ両リーグトップ独走の15号ソロだ。5月は22試合で2桁10本目のアー