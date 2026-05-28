夏野菜として人気の高い「ズッキーニ」の収穫が熊本県天草郡苓北町で盛んに行われています。苓北町は温暖で霜が降りにくいことから早期の植え付けと出荷ができ、6戸の農家が露地栽培をしています。20センチほどに育ったズッキーニは唐揚げや肉巻き、天ぷらなどが美味しいということです。収穫は6月中旬まで続き、熊本市などに出荷されます。■ズッキーニ栽培 小野祐さん「天草のズッキーニをよろしくお願