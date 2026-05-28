◇交流戦オリックス1-3DeNA（2026年5月28日横浜スタジアム）オリックスは逆転負けを喫し、連勝は2で止まった。2回2死満塁でDeNAの先発・東の暴投によって1点を先制。だが、3回から5回まで3イニング連続で3者凡退にたおれるなど、以降は東に抑え込まれた。先発・エスピノーザは6回4安打無失点と好投。だが、1点リードの7回に登板した2番手・吉田が、1死一、二塁から京田に右翼へ逆転3ランを浴びた。9回は無死一、二塁