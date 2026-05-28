◇交流戦阪神ｰ日本ハム（2026年5月28日甲子園）西武、巨人、オリックスで通算525本塁打を放った清原和博氏（58）が28日、阪神―日本ハム戦の解説のため、甲子園球場に来場。初体験のジェット風船に、満面の笑みを見せた。この日は、PL学園で2年後輩にあたるスポニチ評論家の片岡篤史氏（56）とW解説。7回の阪神攻撃が始まる直前、解説席に映った2人は、今季から解禁されたジェット風船を手にしていた。「初めてです。