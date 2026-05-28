「ＤｅＮＡ３−１オリックス」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは逆転勝ちで連敗を２でストップ。１点を追う七回、１死一、二塁から代打・京田の右越え３ランで逆転した。二回、東の暴投で手痛い１点先制を献上すると、打線はエスピノーザを攻略できず、六回まで無得点。七回から代わった吉田をとらえ、試合をひっくり返した。先発の東は７回１失点で今季５勝目をマーク。