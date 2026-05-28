日本バレーボール協会は28日、男子日本代表登録メンバーの佐藤駿一郎容疑者が大麻所持の容疑で逮捕されたことを受け、都内で記者会見を開いた。協会は佐藤容疑者の今年の代表登録を即座に抹消したことを明かし、「個人のこととはいえ、やはり代表からこういうことが出てしまったということは全体として受け止めている」と反省を口にした。【映像】「パチンコに…」佐藤容疑者、「逮捕前日」の行動協会が警察から受けた説明によ