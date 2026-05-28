俳優・中村倫也が２８日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷で主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）の公開後、「検証」舞台あいさつを行った。中村は４度目のタッグとなる吉野監督との“名コンビ”でクイズ界の絶対王者を演じた。同監督はＶＦＸ界の第一人者的な存在でもあり、撮影の裏話を中心に検証トークを展開。その中で次回作で２人が組むとしたらどんな役？という質問が。中村は真剣な顔で「一言もしゃべらない役とかど