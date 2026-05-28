◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２８日・神宮）西武の長谷川信哉外野手が痛恨のミスを犯した。３点をリードした７回先頭。小川の４球目をライナー性の当たりで左翼にはじき返した。ヤクルトの左翼手・サンタナがダイビングキャッチと思われたが、ボールはグラブからこぼれ落ち、左前安打に。しかし、長谷川はキャッチされたと勘違いしたのか、一塁を回ってから三塁側ベンチの方に戻りかけており、アウトと