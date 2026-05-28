◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ３―１オリックス（２８日・横浜）オリックスが開幕６連勝した１７年以来、９年ぶりの交流戦３連勝スタートを逃した。２回に相手の暴投で１点を先行し、先発のエスピノーザも６回を無失点と力投。逃げ切りを図った７回に大暗転した。この日は勝ちパターンの一角を担う椋木が、ベンチ入りメンバーを外れていた。２番手で起用されたのは吉田。昨年３月の右肘トミー・ジョン手術から復