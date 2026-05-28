Ｊ１千葉は２８日、オンラインで、プレーオフラウンド第１戦の福岡戦（３０日・ベスト電器スタジアム）に向けた会見を行った。２３日の柏戦で復帰したＤＦ鳥海晃司は「不安なところはあるが、徐々に上がってきている」と現在の状態を語った。Ｊ１通算８３試合出場の実績を誇るも、昨季途中からコンディションに不安をかかえ、今季は開幕前から戦列を離れた。一時は復帰したものの、再び離脱。同じくＪ１経験豊富なＤＦ鈴木大