◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ３―１オリックス（２８日・横浜）ＤｅＮＡが１点ビハインドの７回に代打・京田陽太内野手の今季１号３ランで逆転に成功。同一カード３連敗を免れ、交流戦初勝利を飾った。オリックスの先発・エスピノーザに６回まで無得点に封じられていた打線は、７回に２番手の吉田から１死一、二塁のチャンスを築いた。一打同点の場面で、８番・東克樹投手に代わって代打で登場した京田が、フル