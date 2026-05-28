タレントの若槻千夏が、４２歳の誕生日を報告し、プライベートショットを公開した。若槻は２８日、自身のインスタグラムを更新。「本日４２歳になりました４０歳過ぎるともうよく分からなくてＷｉｋｉｐｅｄｉａで２回確認しました」と記し、家族での沖縄旅行の写真などをアップ。「今年は家族と沖縄旅行行き午年という事でお馬さんにも乗せてもらいましたやりたい事全てがうまくいきますよーにいつも応援ありがと