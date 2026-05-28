将棋の伊藤匠二冠＝叡王、王座＝が２８日、東京・渋谷区の将棋会館で第６７期王位戦挑戦者決定戦に臨み、羽生善治九段に勝利した。伊藤が羽生に挑戦者決定戦で勝利したのは、昨年の王座戦に続き２年連続となる。振り駒の結果、羽生の先手に。持ち時間の残り、形勢とも互角の戦いが続く中、一時は羽生にリードを広げられたが、互いに悪手が出て終盤は一進一退の展開となった。最後は１分将棋になった羽生を逆転した一局を「一手