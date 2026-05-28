お笑いコンビ「爆笑問題」（太田光、田中裕二）が出演する事務所主催のお笑いライブ「タイタンライブ」（６月１２日・時事通信ホール）にお笑いコンビ「ウエストランド」の河本太がピンで出演することが２８日、発表された。同ライブは爆笑問題が２か月に１回、新ネタを披露する事務所ライブだ。６月の公演には、「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２３」ファイナリストの三四郎、「ツギクル芸人グランプリ２０２