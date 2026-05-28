（キャスター） 屋久島からの話題です。熊毛支局の藤本さん！ （記者） 60年前のきょう5月28日、屋久島の森で、1本の巨大な屋久杉が写真におさめられました。後に「縄文杉」と呼ばれ、多くの登山客を魅了し、今では屋久島のシンボルとなりました。 縄文杉が確認されて60年。縄文杉は屋久島の観光を支える一方、新たな課題にも直面しています。 太古からの自然が息づく島・屋久島 太古からの自然が息づく島・屋