「私は幸せになりたい」――。 そう願う孤独な少女が手に入れたのは、「ともだち」と血塗られた日常だった。 新感覚サイコホラー『夜本沙津子の幸福論』は、人間の孤独や歪んだ正義感を鋭く描き出します。 「悪い奴は殺してもいい」と微笑む彼女の異常な論理が意味するものとは？ 読者の倫理観を激しく揺さぶる、戦慄の心理サスペンス第1話を徹底考察します。 「幸せ」の形は人それぞれ。でも、彼女の形