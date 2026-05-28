中東リスク警戒のドル買いは一巡、この後の一連の米経済指標待ちに＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、東京時間で高まった地政学リスクへの警戒がいったん緩み、為替は小動きに転じている。東京午後には、原油安・米債利回り低下・ドル安へと流れが反転したが、その背景には 「イランとパキスタンの首脳が戦争終結に向けた外交努力を協議した」との報道が伝わり、緊張の高まりに歯止めがかかったことが指摘される。米軍によ