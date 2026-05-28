本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/28（木） EUR/USD 1.1600（7.94億ユーロ） 1.1650（6.53億ユーロ） 1.1680（5.60億ユーロ） 1.1700（5.18億ユーロ） 1.1705（7.40億ユーロ） 1.1725（15.00億ユーロ） 1.1730（15.00億ユーロ） 1.1735（9.88億ユーロ） 1.1740（15.00億ユーロ） USD/JPY 157.75（6.05億ドル） 158.75（6.44億ドル）