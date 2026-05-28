山形県米沢市で2026年1月、「何者かに切り付けられた」とうその通報をして、警察の業務を妨害した疑いで逮捕された男について、山形地方検察庁は5月20日、偽計業務妨害の罪で起訴しました。偽計業務妨害の罪で起訴されたのは、米沢市矢来2丁目の理学療法士の男（31）です。被告の男はことし1月、米沢市本町1丁目の空き家で「何者かにカッターで切り付けられた」とうその通報をして、大規模な検問を行わせるなどして警察官82