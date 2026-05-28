◇プロ野球 交流戦 DeNA3-1オリックス(28日、横浜スタジアム)DeNAとオリックスの一戦は激しい投手戦が繰り広げられました。先発マウンドにあがったのはDeNAは東克樹投手。オリックスはエスピノーザ投手です。先発投手が得点を与えたのは2回のオリックスの攻撃のみ。先頭から連打を浴びると、後続を空振り三振に取るも、続くピッチャーゴロの間に2、3塁と進塁を許します。続いて迎えたエスピノーザ投手に初球でチェンジアップを投じ