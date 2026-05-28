今年は“当たり年”さくらんぼがお手頃価格にきょう、都内のスーパーを訪れると、これから旬を迎える「さくらんぼ」が店頭に積まれていました。秋葉社長、今年の出来はどうですか？【写真を見る】さくらんぼ今年は“お手頃価格”に去年・おととしは「不作」 スーパーでは来月に「半額ぐらいになるのでは」アキダイ 秋葉弘道 社長「さくらんぼの出来はいい。去年・おととしに比べれば、はるかに流通量も多