今月、福島県の磐越自動車道で発生した部活動の遠征バス事故を受けて、県教育委員会と県は県内すべての高校などに対し遠征など部活動での移動の実態を調べるためのアンケートを送付しました。今月6日、福島県の磐越道で起きたバス事故では、部活動の遠征に向かう途中だった新潟県の高校の男子生徒1人が死亡し、20人がけがをしました。この事故を受け、県教育委員会と県はきょうまでに、遠征など部活動での移動について、県内