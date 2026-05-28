魚津市でかまぼこの製造販売を手がける尾崎商会が来月末で事業を終了することが分かりました。「尾崎のかまぼこ」として知られる尾崎商会は、1953年に創業したかまぼこなど練り製品のメーカーです。蒲鉾の販売と職人が細工かまぼこの技を披露する「尾崎かまぼこ館」も運営しています。会社から取引先などへ通知された案内によりますと、来月30日で食品の製造販売を終了するということで、自主廃業とする予定です。商品