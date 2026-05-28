年々暑くなる日本の夏。日傘のトレンドも少し変わってきているようです。キーワードは「楽ちん」と「遮熱」です。【写真で見る】UVカット率「99％」と「100％」の違いを比較3秒でたためる・手が濡れない・ファン付き売れてる“楽ちん日傘”山形純菜キャスター：紫外線や暑さ対策として、今注目の日傘をご紹介します。▼ムーンバット3秒で折りたためる傘urawaza slim 50cm（5280円）傘の内側部分に特殊なシートが貼