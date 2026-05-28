県はきょう、県産のブランド米「富富富」の改良品種「富山100号」を発表しました。現在のものに比べて粒が大きく、収量の増加が期待できるということで、2030年ごろからの本格的な生産を目指します。こちらが「富富富」の初となる改良品種「富山100号」です。「富富富」の特徴である高温に強い栽培特性や、冷めても硬くならない特徴などを引き継いだ上で粒を大きくし、生産者から要望があった収量の向上に成功しました。県は「富富