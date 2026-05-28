今季エールディビジ得点王の日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)が28日の練習後、報道陣の取材に応じ、「結果的に得点王にもなれた。チームは2位だったので正直優勝したかったし、自分自身も調子を落とした時期もあったので満足いくシーズンだったとは言えないけど、充実した1年間だった」と控えめに喜びを語った。上田は今季、2年目を迎えたエールディビジで25得点を記録。得点ランキング2位だったFWミカ・ゴドツ(アヤック