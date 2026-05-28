女子プロゴルファーの桑木志帆（23）が5月24日、Instagramを更新。ブリヂストンレディスオープンのオフショットを投稿した。 【画像】小祝さくら、ハワイの海で「とても楽しかった」！先輩ゴルファーらと海外を満喫する姿に1万いいね超の反響 「今週も応援ありがとうございました！4位でした」と投稿されたのは、桑木がグリーンで手を上げてほほ笑む写真。桑木は「そして！！！人生初！！！！！