MLB Japanが5月24日、Xを更新。4歳の少年が始球式でみせた投球とらえた動画を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 MLB Japanは「SNSでセンス抜群の野球キッズとして有名になったウェイロン・フレッチャーくんが #ブルワーズ と #ドジャース の始球式に登場！」として、フレッチャー