全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[マリア コジレワ / イリーナ シマノビッチ] 1 - 2 [アナスタシア ジェティウク / イリーナ フロマチェワ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第5日がフランス パリで行われ、女子ダブルス1回戦で、マリア コジレワ / イリーナ シマノビッチとアナス