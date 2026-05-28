■台風第6号(チャンミー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月28日18時45分発表気象庁 28日18時の実況種別台風大きさ-強さ-存在地域フィリピンの東中心位置北緯13度10分 (13.2度)東経135度20分 (135.3度)進行方向、速さ北西ゆっくり中心気圧998 hPa中心付近の最大風速18 m/s (35 kt)最大瞬間風速25 m/s (50 kt)15m/s以上の強風域全域 330 km (180 NM) 29日18時の予報種別台風強さ