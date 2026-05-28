【その他の画像・動画等を元記事で観る】 22/7に新加入した3期生8名による22/7_the 3rdが、「叫ぶしかない青春」を5月29日0時に配信リリースする。 ■原曲からは想像がつかないロックアレンジへと転生 22/7_the 3rdは、22/7の名曲をあらたな解釈で再構築、次世代へと受け継いでいく『the 3rdプロジェクト』を展開中。 今回配信が開始となる「叫ぶしかない青春」はその第3弾で、オリジナルは22/7の初期のシングルにカ