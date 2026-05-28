平和を自分の言葉で発信することを目的にした取り組みです。 長崎市の中学校で、特別な授業が行われました。 平和学習に臨んだのは、長崎市の小江原中学校の3年生86人です。 班ごとに分かれ、県外や海外の人に平和を伝えるための活動の方法を考えました。 こちらの班は、会話のきっかけにできるよう、ハートをモチーフにしたオリジナルのキーホルダーを作り、配る計画です。 （生徒