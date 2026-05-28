メジャーリーグ・バレーボール（MLV）のミネソタは28日（木）、2027年シーズンから日本代表の宮部藍梨（27）が新たに加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 兵庫県出身の宮部は、金蘭会高校を卒業後に神戸親和女子大学へ進学するも、2017年9月よりアメリカの2年制大学であるサウスアイダホ大学に留学。2019年にミネソタ大学へ編入し、2021年までプレーした。その後、