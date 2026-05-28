◇プロ野球 交流戦 中日-楽天(28日、バンテリンドーム)交流戦に入り2連勝としている中日。先発・金丸夢斗投手は味方のエラーも絡み1点を失うも、8回1失点の力投を披露しました。初回はヒットを浴びるも、後続を併殺に取るなどで、打者3人で終える立ち上がりとした金丸投手。これを援護すべく中日打線は裏の回、2本のヒットで1アウト1、2塁と好機をつかむも、先制とはなりませんでした。すると2回には、金丸投手が楽天に先頭からの