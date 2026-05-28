「平日はダイエットを頑張っていても、休日で全部崩れていました」と振り返るのは、都内在住・45歳のパート勤務・Iさん。平日は食事量をかなり抑える一方で、休日になると甘いパンやお菓子をダラダラ食べ続けてしまう。そんな“我慢と反動”の繰り返しが続いていたといいます。そこで“平日だけ我慢するダイエット”をストップ。平日休日関係なく、食事、活動量、睡眠のリズムを極端に変えすぎないよう意識したことで、５ヶ月で−