◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が先発登板し、6回1失点の好投で今季5勝目。7回以降は好調のリリーフ陣が圧巻の投手リレーを見せました。大谷選手は4回に四死球で走者をため、内野ゴロの間に失点を許しましたが、6回まで安打は許さず、1失点。7回はウィル・クライン投手、8回はタナー・スコット投手が無失点でつなぎ、9回はカイル・ハート投手が無失点で試合を締めく