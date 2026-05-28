「レイヤーを入れた方が今っぽい？」「でも軽くしすぎると老け見えしそう…」そんな風に迷いを感じていませんか？2026年春夏は、レイヤースタイル人気が継続。ただし今季は、“レイヤーを入れること”そのものより、“どこに髪の流れを作るか”が重要になっています。重さを全部削るのではなく、厚みを残しながら動きをつくる。その絶妙なバランスが今っぽく見せる鍵です。レイヤーありは“顔まわりのくびれ”が鍵2026年春夏のヘア